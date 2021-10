Karlsruher Technikprofessor: Wer Roboter verteufelt, verpasst etwas

Die SWR-Produktion "Ich bin dein Mensch" hat beim Deutschen Filmpreis vier Auszeichnungen gewonnen, darunter die Goldene Lola für den besten Spielfilm. In der Tragik-Komödie geht es um eine Wissenschaftlerin und einen menschenähnlichen Roboter.

Ob menschenähnlich oder nicht - Roboter können nach Ansicht des Karlsruher Professors Michael Decker in vielen Bereichen unterstützen, beispielsweise in Fabriken, der Landwirtschaft und im Gartenbau. Mehr Vorsicht sei dagegen angebracht, wenn es um die Arbeit mit Menschen gehe, beispielsweise in der Pflege oder der Kinderbetreuung, sagt der Professor für Technikfolgen-Abschätzung am KIT. Dort findet gerade die erste "KIT Science Week" statt. Ihr Hauptthema ist künstliche Intelligenz und sie trägt den Titel "Der Mensch im Zentrum Lernender Systeme".

Im Interview mit SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart erklärt Decker, in welchem Bereich künstliche Intelligenz dem Menschen schon heute überlegen ist und trotzdem weiter Menschen das letzte Wort haben.