Karlsruhe: Zoo geschlossen wegen Vogelgrippe

Ein Besuch im Zoologischen Stadtgarten in Karlsruhe muss im Moment ausfallen: Nach mehreren Vogelgrippefällen unter anderem bei einem Pelikan und zwei Hawaii-Gänsen hat die Zoo-Leitung die Notbremse gezogen und lässt vorerst keine Besucher mehr auf das Gelände.

Die Schließung hat medizinische Gründe: Nach Angaben der Stadt Karlsruhe kann das Virus über kontaminierte Schuhe, Kleidung und über Gegenstände weiter verbreitet werden. Aus diesem Grund dürfen sich keine Besucher im Zoo aufhalten. Zoo-Direktor Matthias Reinschmidt sagte im SWR, die Erkrankung sei mit Sicherheit von Wildvögeln in den Zoo getragen worden.

Wasservögel besonders anfällig

Reinschmidt weiter: "Vor allem Wasservögel sind sehr anfällig. Deswegen haben wir nun alle Maßnahmen ergriffen, damit wir so schnell wie möglich die Sache in den Griff bekommen."

Es gebe im Zoo auch wilde Spatzen und Amseln - die seien für die Erkrankung aber weniger empfänglich. Sicherheitshalber habe der Zoo das Wasser aus einigen Seen abgelassen: "Wir lassen noch einen weiteren Entensee ab, weil wir ganz viele Stockenten, Reiherenten, Wintergäste bei uns haben. Die müssen sich jetzt ein anderes Plätzchen suchen." Die eigenen Tiere seien in den Zoogebäuden untergebracht worden, erklärt der Zoodirektor.

Die meisten Vögel sterben ganz schnell und unvermittelt. Wir haben keine Anzeichen, dass es einem Vogel nicht gutgeht.

Kennzeichnend für die Vogelgrippe ist laut Reinschmidt das Fehlen von Krankheitsanzeichen. Während sich bei anderen Infektionen Krankheitssymptome zeigten, komme der Tod bei der Vogelgrippe sehr plötzlich - "von einer Stunde auf die andere".

Hoffnung nach Corona-Schließungen

Der Zoodirektor war nach der Phase coronabedingter Schließungen erfreut über die jüngsten Besucherzahlen: "Wir haben am letzten Sonntag wieder 3.000 Besucher bei uns in der Anlage gehabt. Auch unter der Woche waren wir gut besucht. Nun müssen wir wieder schließen. Wir hoffen, dass diese Schließung nicht lange anhält." Gerade für die Menschen in Karlsruhe und Umgebung sei der Stadtgarten eine Attraktion.

Was tun mit schon gekauften Eintrittskarten?

Wie lang der Zoo geschlossen bleibt, ist derzeit nicht klar. Reinschmidt hofft auf eine Wiedereröffnung nach einigen Tagen. Wer bereits Tickets für die kommenden Tage erworben hat, kann sich nach Angaben der Stadt Karlsruhe per Mail an den Besucherservice des Zoos wenden. Die Eintrittskarten werden erstattet oder auf einen späteren Termin umgebucht.