Karina Wächter (CDU) zur Hahn-Pleite: "Warnsignale sind ignoriert worden"

Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsabegordnete Karina Wächter hat der Landesregierung aus SPD, Grünen und FDP Untätigkeit im Zusammenhang mit der Insolvenz des Flughafens Frankfurt-Hahn vorgeworfen. Wächter sagte im SWR: "Der Jahresabschluss 2019 ist nicht veröffentlicht, so dass keine aktuellen Zahlen vorliegen und wenn wir allein auf das letzte Jahr schauen, ist zu sehen, dass die Entwicklung nicht positiv ist. Von Seiten der Landesregierung kam dazu nur Beschwichtigung und auch vor Ort hat man sich nicht gezeigt." Als regionale Abgeordnete sei es ihr und der Landes-CDU wichtig, die nächsten Schritte "eng zu begleiten und an einem Zukunftskonzept beteiligt" zu werden. Die Landesregierung müsse sich zur "fliegerischen und gewerblichen Entwicklung" in der Hunsrück-Region bekennen, forderte die CDU-Politikerin im Gespräch mit SWR-Moderatorin Sabine Hackländer.