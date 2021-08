Bis zur Bundestagswahl sind es nicht einmal mehr zwei Monate. Jede noch so kleine Regung der Kanzlerkandidaten steht da unter besonderer Beobachtung. CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet mit den Händen in den Hosentaschen im Hochwasser-Katastrophengebiet, beim Spaziergang durch den Matsch trägt er Lederschuhe und ein blütenweißes Hemd. Stefan Verra ist Coach und Experte für Körpersprache. Er sagte in SWR Aktuell: "Bei Laschet fällt auf, dass er sehr instabil ist." Kleidung sei nur ein Verstärker. "Grundsätzlich geht es um die Haltungen und die Bewegungen." Was er dem CDU-Kanzlerkandidaten empfiehlt und welche Haltungsnoten er SPD-Kanzlerkandidat Scholz von der SPD und der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gibt, hören Sie im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.