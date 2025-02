Kampf um Rohstoffe für Europa: "Wir sind zu spät dran"

per Mail teilen

In Washington soll am Freitag ein Rohstoffabkommen zwischen den USA und der Ukraine unterschrieben werden. Im Gegenzug für Seltene Erden garantieren die USA der Ukraine Sicherheiten. "Dieses Abkommen steht in der Tradition von Weltmächten. Schon immer wollten Weltmächte Rohstoffe", sagt Frank Schallenberger, Rohstoffexperte bei der Landesbank Baden-Württemberg. Für ihn schließe sich damit der Kreis.



Auf die Frage, wie Europa sich Rohstoffe sichern könne, schlägt Schallenberger vor, zu prüfen welche Vorkommnisse es "vor der Haustür" gibt. Auch Recycling sei eine gute Alternative. Mit Blick auf die Rohstoffgewinnung in Afrika habe Europa aber den Zug verpasst.

Wir sind zu spät dran. Die Chinesen haben schon sehr lange den Fuß in der Tür und die Abhängigkeiten sind sehr groß. Die chinesische Strategie war, Infrastruktur nach Afrika zu bringen und sich über Kredite bezahlen zu lassen. Damit sind die Abhängigkeiten so hoch, dass es ganz schwer wird für Europa in Afrika noch einzusteigen.

Inwieweit das Rohstoffabkommen zwischen den USA und der Ukraine Auswirkungen auf den weltweiten Rohstoffmarkt haben wird, schätzt Frank Schallenberg im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch ein.