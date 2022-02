Kampf gegen Lichtverschmutzung: Für Insekten und Naturerleben

400.000 neue Wohnungen pro Jahr – das hat sich die Bundesregierung im Koalitionsvertrag vorgenommen. Dabei werden in Deutschland schon heute jeden Tag rund 50 Hektar Fläche verbraucht. Flächen sparen und trotzdem genug Wohnraum für alle haben – wie das klappen kann, darüber sprechen wir mit Stefan Petzold, Referent für Siedlungsentwicklung und Stadtnatur beim Naturschutzbund NABU.

Außerdem geht’s bei uns um die sogenannte Taxonomie. Die EU-Kommission will Investitionen in Gas und Atomkraft unter bestimmten Voraussetzungen als nachhaltig labeln. Wir berichten, wie das in den Mitgliedsstaaten und im EU-Parlament ankommt. Und wir werfen einen Blick in zwei Länder, in denen die Atomkraft, ganz anders als in Deutschland, weithin akzeptiert ist – nämlich Frankreich und Finnland.

Das Umweltmagazin mit Stefanie Peyk, 27.01.2022 mehr...