Kampf gegen Fake News - So klärt Newsguard Falschmeldungen auf

Ärzte und Virologen aus der ganzen Welt rufen in einem offenen Brief zum Kampf gegen Falschnachrichten auf. Denn es gibt konkrete Hinweise, dass falsche Informationen über Covid-19 Menschen massiv geschadet haben. Eine der Organisationen, die diese Falschnachrichten recherchiert haben, ist das US-Unternehmen Newsguard, das sich um wahrhaftige Informationen im Netz bemüht, indem es Webseiten einem 9-Punkte-Check unterzieht. Die deutsche Journalistin Marie Richter arbeitet seit einigen Jahren für Newsguard.