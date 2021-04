Nach dem schleppenden Start der Corona-Impfungen beginnt die zweite Stufe der Impfkampagne in Deutschland. Von heute an wollen bundesweit 35.000 Hausärzte mit den Impfungen gegen das Virus loslegen. In Baden-Württemberg haben bereits etwa 40 Pilotpraxen Erfahrungen bei der Verabreichung des Wirkstoffs gesammelt. Im Kreis Biberach waren die Allgemeinmediziner Frank-Dieter Braun und Christoph Haas bei dem Projekt dabei und hoffen, dass die Impfkampagne jetzt Fahrt aufnimmt. "Das einzige, was wir brauchen, ist Impfstoff", sagt Dr. Frank-Dieter Braun im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll.