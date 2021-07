Wie kann das Schuljahr 2021/22 trotz Corona-Pandemie weitgehend im Präsenzunterricht gestaltet werden? Baden-Württemberg will mit Luftfiltern gegen die Ausbreitung des Virus in den Klassenzimmern ankämpfen. Die grün-schwarze Landesregierung bietet den Kommunen 60 Millionen Euro an Fördergeldern an. Doch aufgrund der hohen Nachfrage, die für diese Anlagen besteht, ist es fraglich, ob alle Schulen rechtzeitig versorgt werden.

"Wir können im Moment noch circa 2.000 Geräte bauen", sagt Daniel Ehrhardt, Geschäftsführer des Luftreiniger-Herstellers UlmAIR. Für diese Anzahl seien die Bestandteile im Lager vorhanden. Seine Firma sei auf Nachschub aus Asien angewiesen und dort stocke die Fertigung. "Wir reden von zehn bis 15 Wochen Lieferzeit für gewisse Platinen." Solche hochwertigen Bauteile werden für den Bau der Luftfilter-Anlagen benötigt. Förderprogramme sind ausgelaufen Der Politik wirft der Geschäftsführer vor, die Branche im Unklaren gelassen zu haben. Schon im Januar hätten Aerosol-Forscher gefordert, Luftfilter-Anlagen in den Schulen einzusetzen. "Doch es ist nicht viel passiert." Förderprogramme der Bundesländer seien heruntergefahren worden oder ausgelaufen. "Für uns als Hersteller war nicht absehbar, dass wieder etwas aufgesetzt wird." Relativ kurzfristig habe Bayern dann entschieden, dass jedes Klassenzimmer und jede Kita mit einer Luftfilter-Anlage ausgerüstet werden solle, ergänzt Ehrhardt. "Jetzt kommt Baden-Württemberg und ich gehe davon aus, dass kurz vor den Wahlen andere Länder nachziehen." Der Bedarf gehe dann in die Hunderttausende. Politik soll Bau von Luftfiltern priorisieren Damit möglichst schnell möglichst viele Luftfilter-Anlagen gebaut werden können, sollten bestimmte Bauteile für eine gewisse Zeit nur noch an Hersteller von Luftreinigern verkauft werden dürfen, fordert der ULMAIR-Geschäftsführer. "Wenn die Politik jetzt sagt, wir wollen das und bei bestimmten Herstellern von Motoren, Platinen und Filtern unterstützend tätig wird, dann wird man die Lieferzeiten verkürzen können." Studien belegen Nutzen von Luftfilter-Anlagen Dass mobile Luftfilter-Anlagen in Klassenzimmern im Kampf gegen das Coronavirus wirken, haben seit dem vergangenen Herbst einige Studien belegt, sagt Anja Braun aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Ein Lüftungskonzept mit drei- bis viermal Stoßlüften pro Stunde reiche nicht aus. Wie funktioniert ein Raumluftreiniger? Eine Studie am Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik der Bundeswehr-Uni in München hat festgestellt, dass die Möglichkeit, durch regelmäßig, kurzes Lüften die Viruslast im Klassenzimmer zu reduzieren, stark überschätzt wird. Die Wissenschaftler empfehlen daher, zusätzlich zum Stoßlüften, hocheffiziente Raumluftreiniger mit Hepafiltern einzusetzen. Dabei saugt ein Luftreiniger über einen möglichst großen Ventilator die Umgebungsluft an, leitet sie in das Innere des Luftreinigers und reinigt sie durch Filter. Danach wieder die Luft wieder sauber in den Raum abgegeben. Welche Vorgaben gibt es für den Schulbetrieb? Die Raumluftreiniger für Schulen müssen drei Kriterien erfüllen, um die Virenlast im Raum besonders schnell abzubauen. Zum einen muss der Volumenstrom der Geräte mindestens dem Sechsfachen des Raumvolumens pro Stunde entsprechen. Dann braucht der Luftreiniger leistungsstarke Hepafilter der Klasse 14, die die beim Atmen, Sprechen, Singen und auch beim Husten erzeugten Tröpfchen abscheiden können. Außerdem muss das Gerät so geräuscharm arbeiten, dass es den Schulbetrieb nicht stört. Welche Effizienz hat eine Luftfilter-Anlage? Eine Studie der Uni Frankfurt hat untersucht, wie Raumluftreiniger tatsächlich in vollen Klassenzimmern funktionieren, in denen bis zu 30 Menschen sitzen. Das Ergebnis war, dass 30 Minuten nach dem Anschalten 90 Prozent der Aerosole aus der Luft entfernt worden waren. Dadurch wird die Ansteckungsgefahr durch eine hochinfektiöse Person im Klassenzimmer, einen sogenannten Superspreader, sehr deutlich reduziert. Auch das Umweltbundesamt bestätigt die Wirksamkeit der Luftfiltergeräte bei richtiger Anwendung. Was kostet der Betrieb von Raumluftreinigern? Je nach Größe des Klassenzimmers fallen zwischen 1.000 und 3.000 Euro an. Hinzukommt, dass sich jemand um die Geräte kümmern und die Filter regelmäßig wechseln muss. Doch die Investition in mobile Luftfiltergeräte für Schulen halten Wissenschaftlerinnen und Forscher auch langfristig für sinnvoll, zum Beispiel in Bezug auf Grippeviren und Feinstaubbelastung. Da können die Geräte auch über das ganze Jahr helfen. Wann zahlt der Bund einen Zuschuss? Der Bund hat eine Förderung von Luftfiltern beschlossen. Allerdings werden nur festinstallierte, größere Anlagen gefördert und auch nur für Einrichtungen, die von unter Zwölfjährigen besucht werden. Für diese Altersgruppe gibt es noch keinen Impfstoff gegen das Coronavirus.