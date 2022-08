Kalte Saunen wegen Energiekrise? "Sauna ist viel mehr als nur Wellness"

Millionen Menschen in Deutschland schwitzen regelmäßig. Nein, es geht nicht um die Sommerhitze, sondern um freiwilliges Schwitzen in der Sauna. Die hohen Temperaturen in der Sauna sorgen nicht nur für Schweißperlen am ganzen Körper, sondern sind auch sehr gesund für Geist und Körper, sagt Rolf-Andreas Pieper vom Deutschen Sauna-Bund: "Der Sauna-Gang regt die Zell-Erneuerung im Körper an, schützt gegen Infekte und hilft sogar gegen Depressionen."

Warum Pieper dafür plädiert, die Saunen trotz der drohenden Energiekrise auch im kommenden Herbst und Winter anzuheizen, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.