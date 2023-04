Kämpfe im Sudan: Wie gefährdet ist der Südsudan?

Die Konfliktparteien im Sudan haben immer wieder die vereinbarten Waffenruhen gebrochen. Arabische Fernsehsender haben jüngst gezeigt, wie schwarzer Rauch in der Nähe des Flughafens aufsteigt, auch wenn die Feuerpause die Evakuierungsflüge anderer Staaten sichern sollte. Den arabischen Berichten zufolge hat die paramilitärische Einheit der "Rapid Support Forces" Regierungsgebäude in der Hauptstadt Khartum angegriffen. Sie beschuldigt aber die sudanesische Armee, die Waffenruhe zuerst gebrochen zu haben. Diese hatten die Vereinigten Staaten vermittelt. Augenzeugen berichten auf Twitter von heftigen Gefechten in Khartum, der angrenzenden Stadt Omdurman und anderen Gebieten. Experten befürchten, dass sich dieser Konflikt noch ausweiten könnte. Schon seit Jahren gibt es kriegerische Auseinandersetzungen in der Region. Das hatte und hat verheerende Folgen für die Menschen dort. Während also Deutschland und viele andere Länder ihre Staatsbürger evakuieren, ist unklar, was mit jenen Sudanesinnen und Sudanesen geschieht, die zurückbleiben. Mit denen, die auf der Flucht sind oder mit den Menschen im Nachbarland Südsudan? Gerade der Südsudan ist stark gefährdet, dass die Kampfhandlungen auf das Nachbarland übergreifen, sagt Marina Peter, Leiterin des Vereins "Sudan- und Südsudan-Forum", im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern. Sie arbeitet seit mehr als 30 Jahren für den Frieden in der Region und vermittelt beispielsweise zwischen Konfliktparteien oder führt Gespräche mit Politikern.