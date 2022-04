Kälteeinbruch: Die Angst der Obstbauern

Der Winter kommt an diesem Wochenende zurück. Doch angesichts der hohen Temperaturen der letzten Woche, stehen schon viele Obstbäume in voller Blüte. Andere, wie Aprikosen und Pfirsiche, sind schön verblüht. Doch deren kleinen Früchte sind sehr frostempfindlich, sagt Friedhelm Wenz. Er ist Geschäftsführer des Obsthofs Wenz in Pfinztal bei Karlsruhe. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich befürchtete er, dass die kompletten Einnahmen wegbrechen könnten. Die Klimaveränderungen seien "hautnah" spürbar. Welche Maßnahmen die Obstbauern ergreifen, um sich gegen späte Wintereinbrüche zu schützen, sagt Wenz ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.