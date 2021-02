Deutschland ist im Moment dreigeteilt beim Wetter. Ganz im Norden - vor allem an der Ostsee - ist es trocken und sehr kalt. In der Mitte vom Ruhrgebiet rüber nach Hessen und Niedersachsen bis nach Sachsen-Anhalt gibt es heftigen Schneefall und Eisregen. Im Süden ist es mild - mit viel Regen. Laut der SWR-Wetterexpertin Anne-Kathrin Kienzle liegt das an arktischer Frostluft, die in den Norden fließt, während sich im Südwesten milde Sahara-Luft breit macht. Die klirrende Kälte wird sich bald aber auch im Süden Deutschlands ausbreiten.