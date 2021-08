Bei dem Anschlag in der Nähe des Flughafens der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mehr als 70 Menschen getötet worden - vor allem Menschen, die am Flughafen auf Ausreise gehofft hatten, aber auch 13 US-Soldaten. ARD-Korrespondent Peter Hornung berichet am Tag danach davon, wie sich trotzdem wieder einige Menschen auf den Weg zum Flughafen machen - in der Hoffnung, es doch noch irgendwie aus dem Land zu schaffen, das unter der Kontrolle der Taliban steht. Der Reporter erklärt, dabei auch, dass Deutschland wohl mit Geld dabei nachhelfen muss, dass die Taliban noch Menschen aus dem Land ausreisen lassen.