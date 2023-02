Kabel durch und Feierabend: Wo war das Backup der Lufthansa?

Ein Mal beim Baggern gepatzt und schon liegt der Frankfurter Flughafen lahm. Bei Bauarbeiten im Norden von Frankfurt sind Glasfaserkabel aus Versehen durchtrennt worden. Dadurch wurde die IT der Lufthansa so heftig gestört, dass gleich der ganze Flughafen heruntergefahren wurde. Normalerweise gibt es für solche Fälle ein Backup, um die getrennten Kabel zu überbrücken. Warum das nicht angesprungen ist, fragt sich auch Norbert Pohlmann. Er ist Professor für Informationssicherheit an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen und Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands IT-Sicherheit. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler versucht er zu ergründen, was schiefgelaufen ist.