Juso-Vorsitzende Rosenthal: Unten und in der Mitte muss was ankommen

Vor der nächsten Sondierungsrunde zwischen SPD, FDP und Grünen hat die Bundesvorsitzende der Jusos, Jessica Rosenthal, gefordert, dass vor allem Menschen mit geringerem Einkommen entlastet werden müssten. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch sagte Rosenthal, es müsse um "sozialen Fortschritt" in einer möglichen Ampel-Koalition gehen. Dazu gehöre, dass "endlich unten und in der Mitte was ankommt." Gemeint sind Menschen mit geringerem Einkommen. Man könne deshalb auf keinen Fall über eine Steuerentlastung für "Reiche" sprechen, wie dies von der FDP gefordert werde. Wie kann da zusammenkomme, müsse in der Sondierungsrunde besprochen werden.