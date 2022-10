Juso-Bundeskongress: Wie weit geht Solidarität mit der Ukraine?

In Oberhausen tagt am Wochenende der Juso-Bundeskongress. Und auch die Nachwuchs-Organisation der SPD muss sich der Zeitenwende stellen. Der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise treiben die Politik vor sich her - die Gesellschaft steht vor einer Zerreißprobe. Die Jusos reagieren darauf mit dem Appell: "Solidarisch. Komme was wolle." So steht es auf der Homepage zum Bundeskongress.

Die Juso-Landesvorsitzende in Baden-Württemberg, Lara Herter, will offen in die Diskussion über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gehen. In SWR Aktuell sagte Herter: "Waffenlieferungen waren für die Jusos oftmals ein rotes Tuch. Wir werden am Wochenende darüber reden, unter welchen Bedingungen wir bereit sind, uns da zu bewegen." Und weiter: Man werde sich in diesem Punkt "solidarisieren – weil es notwendig ist", so Herter im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.