Junge Union Rheinland-Pfalz will keine neuen Personal-Debatten

Die Junge Union in Rheinland-Pfalz hat sich gegen einen Rücktritt von Armin Laschet vom CDU-Parteivorsitz ausgesprochen. Erneute Personal-Debatten seien fehl am Platz, hat der Vorsitzende der Jungen Union in Rheinland-Pfalz, Jens Münster, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch gesagt. Münster ergänzte, es gebe zwar keinen klaren Wahlsieger nach der Bundestagswahl, aber die SPD sei jetzt am Zug, eine Koalition mit Grünen und FDP zu bilden – das könne aber durchaus an den Liberalen scheitern und dann stehe die Union bereit, Verantwortung zu übernehmen.