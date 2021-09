Junge Türken unter Druck - Freiheit gesucht

Sehr jung sind die Menschen in der Türkei: Sie sind im Schnitt gerade mal dreißig Jahre alt. Für viele junge Türkinnen und Türken ist der Weg in ein eigenständiges Leben jedoch sehr steinig: Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch, vor allem im Südosten des Landes fehlt vielen eine Perspektive. Andere kämpfen mit politischen Zwängen, wie die Studenten an der renommierten Bosporus-Universität. Wieder andere stehen voll hinter dem konservativen Kurs von Präsident Erdogan. Unsere Korrespondentin Karin Senz hat mit jungen Menschen in der Türkei gesprochen.