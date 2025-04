"Warum gibt man sich das?": Was junge Amateurmusiker zu Höchstleistungen motiviert

per Mail teilen

Faule Jugend? Nicht beim SJBO Karlsruhe! Bei diesem Jugendorchester beweisen junge Amateurmusiker, dass sie für ihr Hobby - Blasmusik - brennen und zu Höchstleistungen fähig sind.

Im SJBO, dem sinfonischen Jugendblasorchester Karlsruhe, spielen junge Hobby-Musiker auf hohem Niveau - freiwillig und mit großem Engagement. Dabei heißt es doch immer wieder, die jungen Leute heutzutage seien faul und wollen nichts mehr leisten. Dass das nicht stimmt, zeigen die jungen Musiker hier. Aber wie viel Arbeit ist es wirklich, ein Orchester zu managen und ein Konzert auf annähernd Profi-Niveau vorzubereiten und zu spielen - lohnen sich all die Strapazen? Denn in der Probenphase fragen sich die Musiker auch manchmal: "Warum gibt man sich das?"

Wer das Orchester einmal live erleben will: Alle Termine gibt’s im Netz - auf dem Facebook- und Instagram-Profil des SJBO oder unter blasmusikverband-karlsruhe.de . Wer einmal mitspielen möchte: Sas geht beim sogenannten "Side by Side ". Hier kann man bei einer offenen Probe ein Wochenende lang mitüben und am Ende ein Abschluss-Konzert im kleinen Kreis geben.