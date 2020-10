Die MVV-Energie AG baut in Mannheim für rund 50 Millionen Euro eine Anlage, mit der Phosphor aus Klärschlamm recycelt werden kann. Phosphor wird in der Landwirtschaft zum Düngen gebraucht. Am Donnerstag war der Spatenstich für die Anlage, 2021 soll sie in Betrieb gehen. mehr...