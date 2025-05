Jugendstudie 2025: Zuversicht trotz weltweiter Krisen

Viele junge Menschen blicken optimistisch auf ihre eigene Zukunft in Deutschland. Die allgemeine Weltlage sehen sie aber umso kritischer. Das ist ein Ergebnis der Trendstudie „Jugend in Deutschland“-. Die Autoren, darunter der Konstanzer Sozialforscher Kilian Hampel, haben dafür 2.000 junge Menschen zwischen 14 und 29 Jahren befragt: "Die jungen Menschen haben große Sorgen. Dazu gehören die Kriege in der Ukraine und in Nahost, Inflation und teurer und knapper Wohnraum und die Spaltung der Gesellschaft sowie die Sorge vorm Klimawandel." Seit Corona spreche die Sozialforschung deshalb von einem "Dauerkrisenmodus", in dem sich Jugendliche und junge Erwachsene befänden und nicht so richtig herauskämen. Und doch: "Sie sprechen in unserer Studie sogar ein bisschen von Optimismus und Hoffnung. Denn von ihrer eigenen Zukunft erwarten sie viel und glauben, dass die nächsten Jahre für sie recht rosig werden.“ Woher diese positive Grundstimmung kommt, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Leon Vucemilovic mit Kilian Hampel gesprochen.