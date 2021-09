Jugendherberge im Ahrtal plant Wiedereröffnung

per Mail teilen

In der Bad Neuenahr-Ahrweiler Jugendherberge stand das Wasser vor zwei Monaten noch im gesamten Erdgeschoss. Mittlerweile wohnen in der Jugendherberge wieder Handwerker. Wie einige von ihnen auch die Jugendherberge wieder in Schuss bringen, berichtet Betriebsleiter Oliver Piel im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser. Hier erzählt Piel auch von den Wiedereröffnungs-Plänen für den Herbst und das kommende Jahr. Schließlich soll die Herberge bereits ab November wieder für Firmen-Tagungen und Handwerker voll funktionsfähig sein, für Familien und Schulklassen dann ab Ostern.