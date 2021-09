Jugendforscher Hurrelmann erklärt, warum viele Erstwähler für die FDP gestimmt haben

Wer bei dieser Bundestagswahl zum ersten Mal gewählt hat, der hat sein Kreuz vor allem bei der FDP gemacht. Die Liberalen lagen bei den Erstwählern laut einer Wahlanalyse von Infratest Dimap noch vor den Grünen auf Platz eins. Der Jugendforscher Klaus Hurrelmann von der Hertie School of Governance Berlin sagte dazu in SWR Aktuell: "Das ist eine Überraschung!" Bisher hätten alle Untersuchungen die Grünen vorne gesehen, dahinter die AfD und erst auf Platz drei die FDP. Das es am Ende anders kam, erklärt Hurrelmann so: "Die FDP hat die Themen Grundrechte, Freiheit und die Rückgewinnung der Kontrolle nach Corona besetzt, verbunden mit ihrem wirtschaftsfreundlichen Kurs." Das habe viele vornehmlich männliche junge Leute beeindruckt. Dagegen hätten Jung- und Erstwählerinnen vor allem für die Grünen gestimmt. "Vielleicht ist das noch keine Spaltung. Aber es ist eine Polarisierung." Die habe es vorher zwischen den Grünen und der AfD gegeben. "Wenn es der FDP gelungen sein sollte, die jungen Leute von der AfD wegzulocken, dann wäre das für das demokratische Parteienspektrum ein Gewinn", sagte Hurrelmann SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler.