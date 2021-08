Nini Tsiklauri ist eine österreichische Europapolitikerin und Autorin, ihr Buch "Lasst uns um Europa kämpfen" ist gerade erschienen. Sie sagte SWR Aktuell, dass sich immer mehr junge Menschen für Europa begeisterten: "Ich glaube, dass die Umwelt sehr im Vordergrund steht und das ein Grund ist, sich mehr politisch zu beteiligen." Abseits der Klima- und Umweltpolitik sei es dagegen schwieriger. "Ich sehe ganz wenige Menschen in politischen Parteien, zumindest in Österreich, die sich für Europa einsetzen." Vor allem in Deutschland seien die Strukturen der Partien oft „verkrustet“ und damit werde es für junge Menschen schwer, ein Mandat zu bekommen. "Das habe ich selbst in Deutschland so erlebt. Ich habe versucht, mich in verschiedenen Parteien zu kommen. Das war unmöglich." Inzwischen sei es zumindest bei einigen Parteien, wie den Neos in Österreich einfacher: "Dass man zu den Europawahlen als Quereinsteigerin teilnimmt, dass man bei den Vorauswahlen teilnehmen kann." Bei den größeren Parteien gebe es noch Reformbedarf, sagte Nini Tsiklauri im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.