Jugend auf dem Land: Zwischen Heuballen und Freiwilliger Feuerwehr

Das Leben von Jugendlichen auf dem Land sieht oft ganz anders aus als das von Jugendlichen in der Stadt. Die Angebote sind unterschiedlich, die Wege oft weiter und die Ausgehmöglichkeiten häufig nicht so vielfältig. Auch die Jugendarbeit hat auf dem Land eine ganz andere Entfaltungskraft als in städtischen Gebieten. Im Kreis Bad Kreuznach findet deshalb heute das erste "Netzwerktreffen Jugendarbeit" statt. Was dabei besprochen und erreicht werden soll, erklärt Karola Wolf vom Kreisjugendamt Bad Kreuznach im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.