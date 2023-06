Jürgen Trittin: Russland wird wahrscheinlich aggressiver

per Mail teilen

Der Putschversuch der Söldnertruppe Wagner in Russland hat nach Meinung von Grünen-Politiker Jürgen Trittin dafür gesorgt, dass das strategische Bündnis von Präsident Putin Risse bekommen hat. Solche Regime reagierten darauf in der Regel mit „erhöhter Repression nach innen und mit erhöhter Aggression nach außen“, sagte Trittin, der Mitglied im Auswärtigen Ausschusses des Bundestags ist, im SWR. Man sei jetzt in einer neuen Phase des Machtkampfes.

In welchem Punkt Putin nach Trittins Meinung gescheitert ist, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.