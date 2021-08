Ein Jahr nach dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Nawalny ist Bundeskanzlerin Merkel heute zum Abschiedsbesuch in Moskau. Der Vorsitzende der deutsch-russischen Parlamentariergruppe, Jürgen Trittin (Bündnis90 / Grüne), ist skeptisch, ob die Kanzlerin bei ihrem Besuch viel erreichen kann, erwartet allerdings, dass sie selbstbewusst Auftritt und die Konfliktfelder mit Russland anspricht: "Klarheit in der Sache Nawalny, Klarheit in der Sache keine Destabilisierung der Ukraine aber auch die Bereitschaft, in bestimmten Bereichen mit Russland zu kooperieren."

Trittin sieht aufgrund der Abhängigkeit Russlands von Öl- und Gasexporten zumindest die Chance, dass der Kreml die Konfrontation mit Deutschland und Europa nicht verschärft. Langfristig könne diese Abhängigkeit für das Land aber zum größeren Problem werden: "Russland muss klar sein, dass ein Europa, was seine Klimaschutzziele ernst nimmt, künftig als Markt für den Export fossiler Rohstoffe wegfällt", so Trittin. Wenn das wegfalle, werde auch Russland andere Wege gehen müssen, um seinen Wohlstand und seine Staatseinnahmen zu generieren. Wie eine Regierung unter Führung der Grünen mit Russland umgehen würde, erklärt Trittin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich