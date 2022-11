Jürgen Trittin: "Atomkraft hat keine Zukunft"

per Mail teilen

Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin gehört zu den zehn Bundestagsabgeordneten seiner Partei, die gegen das Atomgesetz der Ampel-Koalition gestimmt haben. Im SWR Interview der Woche übt er Kritik an Kanzler Olaf Scholz und seiner Energiepolitik.

Jürgen Trittin gilt als der Vater des Atomausstiegs. Anfang der Nullerjahre hat er als Bundesumweltminister das Ende der Atomkraft per Gesetz besiegelt. Dass die aktuelle Regierung drei Kraftwerke nun länger am Netz hält als geplant, nennt der Grünen-Politiker "energiewirtschaftlich nicht geboten". Der Energie-Stresstest habe gezeigt, dass Deutschland keine Versorgungsprobleme habe – das Problem liege mehr bei der Stabilität der Netze. Hier müsse investiert und nachgebessert werden.

Kontraproduktiver Kanzler

"Völlig kontraproduktiv ist die jetzt vom Kanzler erzwungene Laufzeitverlängerung für das Kraftwerk Emsland", so Trittin. In Norddeutschland gebe es eher zu viel Strom als zu wenig, deshalb müssten immer wieder Windparks abgeschaltet werden. Der Grünen-Politiker stellt im SWR Interview der Woche klar: "Atomkraft hat keine Zukunft." Als Beispiel nennt er Frankreich, wo zurzeit die Hälfte der Atommeiler nicht am Netz ist. Die Theorie, Versorgungssicherheit auf Basis abgeschriebener Atomkraftwerke herzustellen, sei dort krachend gescheitert.

Hohe Strompreise wegen Frankreichs AKW-Problemen

Nach Trittins Worten sind die Strompreise aktuell auch so hoch, weil Europa Frankreich mit Energie versorgen muss. "Das Scheitern der Atomkraft in Frankreich kommt uns gerade allen teuer zu stehen", so Trittin.

Der Grünen-Politiker sieht nicht die Gefahr, dass das neue Gesetz den Wiedereinstieg in die Atomkraft bedeuten könnte. Also dass die drei deutschen Meiler noch länger als die nun beschlossenen zusätzlichen dreieinhalb Monate laufen könnten. "Wenn das erst mal geendet ist, gibt es keinen Weg mehr zurück", sagt Trittin. Für einen Weiterbetrieb seien neue Genehmigungsverfahren nötig, die keines der drei Kraftwerke bestehen würden. "Weil es sind die Sicherheitsstandards der 80er Jahre und nicht der 2020er Jahre."

Jürgen Trittin und SWR-Korrespondent Oliver Neuroth im Hauptstadtstudio

Weniger US-Engagement im Klimaschutz

Jürgen Trittin ist seit 2014 Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag und Sprecher der deutsch-amerikanischen Parlamentariergruppe. Er begrüßt im SWR Interview der Woche den Ausgang der Zwischenwahlen in den USA, wonach die Republikaner weniger stark abschneiden als erwartet. Aber er warnt vor Rückschlägen im weltweiten Klimaschutz: "Gibt es eine Mehrheit für die Republikaner im Haus, werden die USA ihre Verpflichtungen, die sie zugesagt haben, nicht so einfach erfüllen können. Weil die Republikaner das blockieren werden."

Bei Fragen des militärischen Engagements der USA erwartet Trittin weniger Veränderungen. "Viele traditionelle Republikaner sind ja sehr armeegeneigt." Mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine fordert der Grünen-Politiker aber stärkere finanzielle Hilfe Europas: "Ist es das richtige Verhältnis, dass die Amerikaner 60 Milliarden für wirtschaftliche Hilfe zur Verfügung gestellt haben, die Europäische Union aber nur 30? Ich glaube, dass wir als Europa besser werden müssen." Trittin spricht vom "vitalsten Interesse" Europas, dass ein Staat wie die Ukraine nicht zerfällt.

Ende des „transatlantischen Honeymoons“

Der Grünen-Außenexperte nennt die US-Präsidentschaft Bidens einen "transatlantische Honeymoon", von dem sich Deutschland aber langsam verabschieden müsse – wenn bei der nächsten Präsidentschaftswahl die Republikaner wieder zum Zuge kämen.