Jüdischer Studierendenverband: Warum die Gründung gerade jetzt wichtig ist

Im rheinland-pfälzischen Landtag wird heute der Verein "Hinenu Jüdischer Studierendenverband Rheinland-Pfalz/Saarland" gegründet. Er soll eine Anlaufstelle für junge Jüdinnen und Juden werden. " Der Name soll ein Statement sein: Wir sind hier in Rheinland-Pfalz und im Saarland vor Ort ", sagt Mitinitiator David Rosenberg in SWR Aktuell. Deshalb sei die Grenze zwischen den Bundesländern auf dem Logo des Verbandes zu sehen: " Was wir damit sagen möchten ist, dass wir jüdisches Leben auf beiden Seiten aktivieren wollen - in Rheinland-Pfalz und im Saarland. "

Warum es wichtig ist, diese Anlaufstelle gerade jetzt zu gründen und welche Hoffnungen der Verband in die Politik setzt, das bespricht SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit David Rosenberg.