Jüdische Kulturwochen Stuttgart: Höhere Sicherheitsvorkehrungen

In Stuttgart beginnen am Abend die Jüdischen Kulturwochen. Sie finden schon zum 20. Mal statt. Nach den Terroranschlägen der Hamas vor vier Wochen soll dieses Jubiläum allerdings nicht ausgiebig gefeiert werden. Die Vorstandssprecherin der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg, Barbara Traub, sagte im SWR, die Ereignisse im Nahen Osten und die zunehmende Judenfeindlichkeit würden die Kulturwochen überschatten. Man habe deshalb auch die Sicherheitsvorkehrungen erhöht, sich aber bewusst entschieden, die Veranstaltungen nicht abzusagen. Es gehe darum, "dass wir dem Ziel der Hamas, jüdische Menschen zu isolieren, entgegenwirken und die Kulturwochen gerade jetzt auch stattfinden lassen." Warum die Jüdischen Kulturwochen in diesem Jahr unter dem Motto "Zeitenwende" stehen, erklärt Barbara Traub im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.