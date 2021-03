per Mail teilen

Selbst für alte Freunde von Fußball-Bundestrainer Jogi Löw kam dessen Entscheidung, nach der EM aufzuhören, offenbar überraschend. Werner Hornig kickte schon mit Löw in der Jugendmannschaft und steht ihm bis heute nahe. Für ihn hat Löws Entschluss auch mit der Art zu tun, wie Fußballfans im Netz auf Niederlagen reagieren, so wie nach der historischen 0:6-Pleite gegen Spanien vor einigen Monaten: "Das war teilweise klar unter der Gürtellinie". Was Hornig außerdem von den Arroganz-Vorwürfen gegen die Nationalmannschaft hält, auch das erzählt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Stephanie Geißler.