Sowohl die baden-württembergische Landesregierung als auch die Autobranche sind zur Halbzeit beim „Strategiedialog Automobilwirtschaft“ zufrieden. Ministerpräsident Kretschmann ließ keinen Zweifel daran, dass sein Land „Autoland“ bleiben will. Auch der Vorsitzende von Südwestmetall und Geschäftsführer des Automobilzulieferers ElringKlinger AG aus Dettingen, Stefan Wolf, sieht Baden-Württemberg und auch sein Unternehmen für die Zukunft gut gerüstet. Im SWR sagte Wolf: „Wir haben vor 20 Jahren angefangen mit dem Thema Brennstoffzelle (…) und haben vor 15 Jahren angefangen mit Batteriemodulen.“ Trotzdem geht Wolf davon aus, dass in der Branche tausende Arbeitsplätze wegfallen werden. Deshalb hält er es für wichtig, sich Gedanken zu machen, „wie wir Menschen aus unserer Industrie in andere Bereiche bringen, wo sie dann einen Arbeitsplatz finden.“ Auch hier sieht er Baden-Württemberg als Vorreiter, denn das Land habe „sehr früh angefangen, sich in diesen Transformationsprozess einzubringen“, so Wolf.