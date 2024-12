per Mail teilen

Wie nackte Gummibärchen sah anfangs aus, was jetzt der Stolz des Stuttgarter Zoos, der Wilhelma, ist: Junge Koalas, die vor einem halben Jahr geboren worden sind. Jetzt sind sie gewachsen, haben das typische flauschige Fell. Was die erste Koala-Geburt in einem süddeutschen Zoo für die Wilhelma bedeutet, erklärt Direktor Thomas Kölpin im SWR-Aktuell-Gespräch mit Florian Rudolph.