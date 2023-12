Jetzt auch BW: Rückkehr zu G9 an Gymnasien wird Kraftakt

per Mail teilen

Baden-Württemberg kehrt zurück zum G9-Abitur an den Gymnasien. Das Bundesland hat sich für die Entscheidung viel Zeit gelassen. Der Sachbuchautor und Bildungsexperte Armin Himmelrath begründet das in SWR Aktuell so: "Ein solcher Systemwechsel erfordert viel organisatorischen und Inhaltlichen Umbau." Schließlich könne man nicht einfach die Schulzeit verlängern "sondern muss sich überlegen, wie man die Inhalte auf die Jahre und die Kurse verteilt. Und wo man das Personal dafür herbekommt. Das wird schon ein Kraftakt für ein Land." Deshalb könne er aus organisatorischer Sicht gut verstehen, dass die Landesregierung die Rückkehr lange herausgezögert habe. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch erläutert der Bildungsexperte Armin Himmelrath, wie ein neunjähriges Gymnasium aussehen sollte, damit es auch heutigen Bildungsansprüchen genügt.