Jenseits des Burgers: Amerika ist, was es isst

Hamburger und Pizza, schnelle Sandwiches oder Hot Dogs – Fast Food eben. Die amerikanische Küche, so das gängige Urteil, ist nichts für Gourmets. Wie falsch und einseitig dieses Klischee ist, zeigt ARD-Korrespondent Arthur Landwehr an ausgewählten Regionen der USA und wie sich dort Einwanderung und Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Kulturen in ihren Gerichten widerspiegelt. Er spricht mit Köchen, Landwirten und Genießern über ihre Küche, über Lebensmittel, Gewürze und wie sie zusammenkommen.