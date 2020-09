In ihrer Heimat, in afrikanischen Ländern, gehören sie zu den Spitzenkräften, studiert und gut ausgebildet zum Beispiel als Ärztinnen oder Ingenieure. Die Mehrheit von ihnen ist schwarz – im afrikanischen Heimatland kein Thema. Allerdings – wenn sie in den USA leben und arbeiten wollen, in einer weiß dominierten Gesellschaft, dann werden sie mit Rassismus konfrontiert. Und was für Schwarze Amerikaner*innen seit der Kindheit zum Alltag gehört, erleben die Afrikaner*innen bei der Ankunft oftmals knüppelhart: Das Leben in der weißen Mehrheitsgesellschaft. Einige US-Amerikaner wagen den Schritt in die andere Richtung und wandern aus - ins "Motherland Africa". Dort werden sie Start-Up-Gründer und bauen sich ein neues Leben auf. Dunja Sadaqi, aus dem ARD-Studio Nordwestafrika und Katharina Wilhelm, ARD-Studio Los Angeles portraitieren Einwanderinnen und Einwanderer aus ihren Berichtsgebieten. mehr...