Hiroshima und Nagasaki - es sind die zwei japanischen Städte, die im Herbst 1945 von den ersten Atombomben getroffen werden, die jemals in einem Krieg eingesetzt wurden. Die Atombomben beenden den Zweiten Weltkrieg auch im Pazifik. Die Opferbilanz ist fürchterlich. Zigtausende Japaner sterben sofort, viele später. Japan kapituliert bedingungslos, ein Viertel Jahr, nachdem in Europa schon die Waffen schweigen. Japan war in diesem Krieg nicht nur Opfer, sondern auch Angreifer und das im gesamten pazifischen Raum. Davon will man in der offiziellen Geschichtsschreibung Japans aber bislang nichts wissen, bis heute. Das Bewusstsein für die eigene Rolle in diesem Krieg wächst erst langsam. Kathrin Erdmann rekonstruiert für SWR Aktuell Kontext die letzten Monate dieses Krieges und berichtet über den japanischen Blick auf diese Zeit.