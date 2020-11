per Mail teilen

"Wir werden Dich umbringen", "Du wirst vergewaltigt" - solche Kommentare bekommt Sinah Marie B. für das, was sie über ihr Hobby, die Jagd, im Internet schreibt. Doch sie wehrt sich.

"Waidfräulein" nennt sich die Studentin aus Hamburg im Internet. Bis zu einem gewissen Grad könne sie Kritik und Verbalattacken aushalten, sagt sie. Manchmal allerdings erstattet sie Anzeige und der Fall kommt vor Gericht.

"Sie hatte einen schlechten Tag, da hat sie das geschrieben." "Waidfräulein", Bloggerin

In einem Fall, so erzählt "Waidfräulein", habe die Täterin um Entschuldigung gebeten und gesagt, sie habe sich nach einem "echt miesen" Tag zum Hass-Posting hinreißen lassen. In einem anderen Fall habe ein Mann, der selbst eine junge Tochter hat, detailliert mit Vergewaltigung gedroht.

Wichtig, den Tätern ins Gesicht zu schauen

Sinah Marie B. zeigt längst nicht jede Beschimpfung oder Beleidigung bei der Polizei an. Trotzdem hat sie schon so viele Verfahren in Gang gesetzt, dass mehrere Zehntausend Euro Strafe dabei herausgekommen sind. Wichtig dabei ist für "Waidfräulein", den Tätern ins Gesicht zu schauen und die Erkenntnis, "dass nicht die ganze Welt gegen Dich ist, dass das nur punktuell ist".