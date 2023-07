per Mail teilen

Eine neue Studie sieht Licht und Schatten in den Entlastungspaketen in der Energiekrise ++ Bei der Finanzierung der Kindergrundsicherung ist die Koalition weit auseinander ++ Wohnungsbranche: Statt 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr nur die Hälfte realistisch ++ Der Dax startet nach einem starken ersten Halbjahr mit wenig Schwung in die zweite Jahreshälfte.