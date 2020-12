Wenn eine deutsche Fußballnationalmannschaft in einem Länderspiel mit 6 : 0 untergeht, dann herrscht in der Fußballnation Deutschland Alarmstimmung. Zumal seit dem Titelgewinn 2014 in Brasilien die deutsche Mannschaft nur wenig Nennenswertes zustande gebracht hat. Und jetzt, ein Jahr vor der nächsten Europa- und zwei Jahre vor der nächsten Weltmeisterschaft, hat die Pleite gegen Spanien die Schwachstellen der deutschen Fußballnationalmannschaft schonungslos offenbart. Liegt es am Trainer, an der Mannschaft oder am DFB? Nach dem Debakel von Sevilla - wie weiter im deutschen Fußball? mehr...