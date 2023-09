per Mail teilen

Volkswagen, Audi, Porsche: In allen Produktionswerken der Automobilhersteller gab es seit gestern massive IT-Probleme. Erst heute Morgen gab VW Entwarnung, man habe eine Lösung gefunden. Über die Ursache wurde allerdings nichts gesagt. Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Center Automotive Research in Duisburg meint, bei einem Hackerangriff stünden die Produktionslinien wahrscheinlich länger still. Er geht von einem internen IT-Problem aus. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich erklärt er außerdem, wie groß der wirtschaftliche Schaden für VW sein könnte.