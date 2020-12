Keiner könne aktuell garantieren, dass Rechner in Wahllokalen ausreichend sicher sind, um sensible und kritische Wahldaten zu verarbeiten – das meint Johannes Obermaier, IT-Spezialist vom Fraunhofer Institut München. Die Gefahr bestehe theoretisch, dass Hacker abgegebene Stimmen löschen oder falsche Stimmen dazu mogeln. Das liege unter anderem daran, dass die Software Benutzerrechte nicht korrekt abfrage, so dass ein gewiefter Benutzer sich als Administrator ausgeben könnte. Auch per Netzwerk lasse sich die Wahlsoftware beeinflussen oder auf die Datenbank zugreifen, sagte Obermaier im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.