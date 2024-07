IT-Crash: "Unternehmen brauchen Notfallpläne"

Es fing heute Morgen an mit einem Serverausfall am Berliner Flughafen BER - dort musste der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt werden. Auch die Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf meldeten Störungen. Kliniken bundesweit sagten OPs ab - unter anderem das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein mit Häuserin in Kiel und Lübeck. Immer wieder war die Rede von einem IT-Crash im Zusammenhang mit Microsoft-Programmen - weltweit brachen die Systeme ein: In den Niederlanden, In Japan, in Australien und auch in Großbritannien. Felix Kulenkamp vom IT-Branchenverband Bitkom sagt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph, wie ein Schutz gegen solche IT-Probleme aussehen kann: Unternehmen brauchen Notfallpläne, müssen Systeme doppelt aufbauen und Sicherheitskopien von Daten anlegen.