Sie krabbeln derzeit in unseren Gärten, fliegen in unsere Wohnungen und weil sie aussehen wie Küchenschaben, versetzen sie uns erst mal in Schrecken. Die Tanger-Waldschabe, ursprünglich aus Afrika, breitet sich dank Klimawandel in der Oberrheinebene immer weiter aus. Der Zoologe Carsten Renker vom Naturhistorischen Museum in Mainz klärt auf, was es mit den ungebetenen Gästen auf sich hat. Außerdem schauen wir auf die Baustelle eines Fusionsreaktors in Frankreich; wir schauen in die Restmülltonnen der Deutschen und wir schauen auf die Ernte von kleinen fleißigen Bundestagsmitarbeiterinnen und – mitarbeitern. Eine Sendung von Alice Thiel-Sonnen, 06.08.2020 mehr...