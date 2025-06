Ist Politik wieder Männersache?

"Eine Wand von Männern, wenn man Nachrichten im Fernsehen schaut", so beschreibt die Kolumnistin und Autorin Jagoda Marinic das, was sie sieht, wenn es um Politik geht. "Es sind Männer, die als Macher und Machthabende in den Talkshows sitzen und maximal von Frauen befragt werden", konstatiert die Soziologien Jutta Allmendinger und selbst die CDU-Frontfrau Julia Klöckner, Bundestagspräsidentin, spricht von "Rückschritten" und einer "Repräsentationslücke". Ist Politik also wieder Männersache? Und bleibt das jetzt so? Das wollte SWR Aktuell-Autorin Marie Gediehn wissen.