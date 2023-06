In Deutschland fehlen in immer mehr Berufen Fachkräfte - So werben Unternehmen um ihre Gunst ++ Vorerst keine Streiks durch EVG ++ Fast die Hälfte der Berufstätigen in Deutschland mit Tarifvertrag ++ Stuttgart ist Innovationshochburg ++ Wie geht es weiter mit Künstlicher Intelligenz? Wissing spricht sich für maßvolle KI-Regulierung aus ++ BioNTech überzeugt mit neuer Studie zu Mittel gegen Krebs