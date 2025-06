Israel vs. Iran: Steigen deshalb die Spritpreise?

Der Konflikt zwischen Israel und Iran schwelt schon seit Jahren, seit Freitag werden auch wieder Raketen abgefeuert und Bomben geworfen. In der Nacht sind in Israel drei Menschen durch iranische Raketen getötet worden, das teilte das israelische Militär mit. Die iranische Führung würde zwar verhandeln wollen, aber nicht, solange Israels Großangriff läuft. Israel hat offenbar gerade kein Interesse, den Konflikt mit Worten zu regeln.



Insgesamt sieht es also nicht danach aus, dass es im Nahen Osten zu einer Lockerung der Spannungen kommen wird, das sagt auch die Journalistin und Nahostexpertin Kristin Helberg. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler erklärt sie, welche Lösungsansätze es für die Region geben könnte. Gleichzeitig ist ihre Hoffnung gering, dass irgendwas davon in naher Zukunft zu einer Befriedung führen wird.