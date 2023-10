Nahost-Krieg: Israel uneingeschränkt unterstützen

per Mail teilen

In Brüssel findet ein EU-Gipfel zum Krieg im Nahen Osten statt. Die Vize-Präsidentin des EU-Parlaments, Nicola Beer (FDP), fordert im Gespräch mit Andreas Herrler, die uneingeschränkte Unterstützung Israels.

Überschattet von den dramatischen Ereignissen im Nahen Osten beginnt in Brüssel der Oktober-Gipfel der Europäischen Union. Die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten wollen dabei darüber beraten, wie die EU dazu beitragen kann, eine regionale Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der islamistischen Hamas zu verhindern.

Die Vize-Präsidentin des Europäischen Parlaments, Nicola Beer (FDP), hofft auf eine starke Resolution, die Israel uneingeschränkt unterstützt. Sie ist auch Mitglied der Delegation für die Beziehungen zu Israel. SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler hat mit ihr gesprochen.

SWR Aktuell: Wie nehmen Sie die Stimmung in der EU wahr?

Nicola Beer: Das Europäische Parlament hat sich sehr deutlich geäußert. Was Israel in dieser schrecklichen Situation braucht, ist die uneingeschränkte Unterstützung Europas im Kampf gegen den Terror der Hamas und eben nicht dieses interne Finger-Gehakel.

Ich hoffe sehr, dass heute in der Gipfelsitzung ein starker Text herauskommt. Was wir brauchen, ist, dass den Worten Taten folgen. Wir müssen als Europäische Union genauso geschlossen dastehen, wie wir das bei der Ukraine getan haben.

SWR Aktuell: Im Kern ist man sich einig. Sind das also nur diplomatische Formulierungen oder ist es entscheidend, ob man eine Waffenruhe oder mehrere Waffenpausen fordert?

Beer: Da sind natürlich Unterschiede dabei. Aber letztendlich müssen wir auf das zurückkommen, was es jetzt braucht: Wir wollen den Terror bekämpfen. Indem wir Israel das ermöglichen, helfen wir auch den Zivilisten aus der palästinensischen Bevölkerung, die seit einer Ewigkeit unter der Hamas leiden.

Auf der anderen Seite wollen wir humanitäre Hilfe ermöglichen. Das wollen auch die Israelis, die mit den Ägyptern verhandelt haben, damit die Lastwagen in den Gazastreifen hineingelassen werden.

Deshalb geht es um eine vernünftige und praktikable Lösung, um vor Ort Hilfsleistungen ohne Gefährdung in den Gazastreifen zu bringen, aber gleichzeitig den Terror zu bekämpfen. Von daher ist es sinnvoll, eine Lösung über humanitäre Korridore oder mehrere kleine Waffenpausen zu finden. Einen Waffenstillstand bei der Bekämpfung des Terrors der Hamas kann es nicht geben.

SWR Aktuell: Der Begriff von humanitären Fenstern, den Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) verwendet, wäre ein guter Kompromiss?

Beer: Meines Erachtens könnte das eine Lösung sein. Völlig richtig.

SWR Aktuell: Wie groß schätzen Sie den Einfluss der EU auf den Nahost-Konflikt ein?

Beer: Das haben wir selbst in der Hand. Wenn wir solch ein zerstrittenes Bild abgeben, dann haben wir gar keinen Einfluss. Es reicht eben nicht, geopolitisch hinein zu wollen, man muss sich auch entsprechend geopolitisch aufstellen. Das bedeutet, dass wir geschlossen sein müssen.

Das wäre wichtig, weil wir als Europäische Union auch mit unseren Kontakten zu Ägypten und zu Katar helfen könnten, das zu tun, was jetzt ganz dringend ist - nämlich die Geiseln zu befreien. Diese Länder haben gute Kontakte auch in die Hamas hinein. Das sollte jetzt unser Antrieb sein, den Terror zu beenden, die Geiseln so schnell wie möglich zu befreien und die humanitäre Hilfe für unschuldige Zivilisten sicherzustellen. Das ist der Dreiklang, den wir nur schaffen, wenn wir wirklich geeint auftreten.

SWR Aktuell: Was könnte die EU konkret tun, um die Geiseln tatsächlich zu befreien?

Beer: Es geht um die diplomatische Kraft, die man ausspielen muss. Da haben wir Vorteile, weil 27 Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen Politikern an der Spitze unterschiedliche Gesprächskanäle nutzen können. Dadurch kann in der Region klar gemacht werden, dass dort Unterstützung geleistet werden muss, um die Geiseln zu befreien. Gleiches gilt für die Bekämpfung des Terrors. Momentan sehen wir, dass es Gott sei Dank noch nicht zu einem Flächenbrand gekommen ist.