Israel-Besuch: Kann Außenministerin Baerbock diesen Mann zum Einlenken im Gaza-Krieg bewegen?

Außenministerin Annalena Baerbock ist erneut auf Israel-Besuch. Warum die deutsche Haltung zum Gaza-Krieg der israelischen Seite in die Hände spielt, sagt die Nahost-Expertin Kristin Helberg.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will sich bei ihrem Besuch in Israel für humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen und die Freilassung der Hamas-Geiseln einsetzen. "Damit die Menschen in Gaza nicht verhungern und verdursten, muss dringend deutlich mehr humanitäre Hilfe nach Gaza kommen", erklärte Baerbock vor ihrer Abreise in Berlin. Gleichzeitig gehe es darum, "wie der internationale Druck auf die Hamas so gesteigert werden kann, dass die Terroristen endlich ihre Waffen niederlegen".

Kritik von Baerbock an Israel nur "hinter verschlossenen Türen"

International nimmt die Kritik am Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen zu. Auch die Bundesaußenministerin werde deutliche Worte finden, aber nur "hinter verschlossenen Türen", ist sich die Journalistin und Nahost-Expertin Kristin Helberg sicher. Doch Ministerpräsident Benjamin Netanjahu werde sich nicht zu einem Kurswechsel bewegen lassen, sagt Helberg im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.

Was die deutsche Außenministerin bewirken wird, da habe ich nicht sehr große Hoffnungen

Es sei nicht damit zu rechnen, dass Deutschland den politischen Druck auf Israel erhöht. Sanktionen würden mit großer Sicherheit nicht verhängt. Auch Forderungen, die militärische Hilfe für Israel an Bedingungen zu knüpfen, werde Baerbock höchstwahrscheinlich nicht stellen. "Das bedeutet: die bedingungslose Solidarität mit Israel, wie sie aus der deutschen Staatsräson abgeleitet wird, ist bislang auch die bedingungslose Unterstützung des Krieges in Gaza."